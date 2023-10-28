Axios: Израиль утверждает, что расширение операций ЦАХАЛ затрагивает север Газы

Израиль утверждает, что расширение операций армии в основном затрагивает север сектора Газа.

Об этом информирует Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

«Вторжение армии обороны Израиля, которое началось в пятницу, в основном имеет место на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нынешние манёвры более масштабные, чем те, которые проводились в последние дни.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Позже Военная хроника отметила, что операцию Израиля в Газе прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.