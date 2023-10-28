MTV: жители Финляндии назвали забор на границе с Россией несерьёзным

Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его «несерьёзным».

Об этом информирует MTV Uutiset.

Отмечается, что возмущение вызвали результаты строительства первых трёх километров ограждения.

По данным телеканала, после этого было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части.

Согласно заявлению руководителя проекта Исмо Курки забор станет более плотным. Кроме того, будут доработаны крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

Ранее в Ilta-Sanomat заявили, что заграждение на границе Финляндии с Россией напоминает детский забор.

Также посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России, ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве.