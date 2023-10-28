RT в Telegram
Подпишись

Newsweek: отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Зеленского

Короткая ссылка
Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ.

Об этом пишет Newsweek.

«Зеленскому нанесли двойной удар», — говорится в публикации.

По данным журнала, Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты выступают против военной помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.

Также Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить