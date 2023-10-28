Newsweek: отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Зеленского
Об этом пишет Newsweek.
«Зеленскому нанесли двойной удар», — говорится в публикации.
По данным журнала, Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты выступают против военной помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО.
Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.
Также Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.