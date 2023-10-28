Reuters: ЦАХАЛ не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, с таким заявлением в ЦАХАЛ выступили после того, как журналисты запросили гарантии о ненанесении по ним ударов на территории сектора Газа.

«Мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля наносят удары рядом с двумя больницами в секторе Газа.

Также гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.