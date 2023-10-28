Советник Регев: сектор Газа сильно изменится после окончания боевых действий

Cтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС.

При этом он отметил, что Израиль будет направлять на ХАМАС удары до тех пор, «пока не ликвидирует его военную машину, пока не уничтожит его политическую структуру в Газе».

«ХАМАС чувствует мощь Израиля... Когда всё закончится, сектор Газа будет совсем другим», — сказал Регев.

Ранее он заявил, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.