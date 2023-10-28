Израиль не призвал эвакуировать больницу «Аль-Шифа», где якобы находится ХАМАС
По его словам, власти хотели уведомить людей о том, что «делает ХАМАС».
Регев отметил, что ранее были задокументированы случаи, когда бойцы ХАМАС хранили ракеты на объектах ООН и стреляли из мечетей.
«Никто не должен удивляться тому, что они без колебаний превращают больницу в военную цель», — сказал старший советник.
Ранее в ХАМАС заявили, что противостоят вторжению ЦАХАЛ на северо-востоке сектора Газа.
Также Военная хроника сообщила, что операцию Израиля в Газе прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.