RT в Telegram
Подпишись

Израиль не призвал эвакуировать больницу «Аль-Шифа», где якобы находится ХАМАС

Короткая ссылка
Старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.

По его словам, власти хотели уведомить людей о том, что «делает ХАМАС».

Регев отметил, что ранее были задокументированы случаи, когда бойцы ХАМАС хранили ракеты на объектах ООН и стреляли из мечетей.

«Никто не должен удивляться тому, что они без колебаний превращают больницу в военную цель», — сказал старший советник.

Ранее в ХАМАС заявили, что противостоят вторжению ЦАХАЛ на северо-востоке сектора Газа.

Также Военная хроника сообщила, что операцию Израиля в Газе прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить