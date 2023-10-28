Израиль не призвал эвакуировать больницу «Аль-Шифа», где якобы находится ХАМАС

Старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.

По его словам, власти хотели уведомить людей о том, что «делает ХАМАС».

Регев отметил, что ранее были задокументированы случаи, когда бойцы ХАМАС хранили ракеты на объектах ООН и стреляли из мечетей.

«Никто не должен удивляться тому, что они без колебаний превращают больницу в военную цель», — сказал старший советник.

Ранее в ХАМАС заявили, что противостоят вторжению ЦАХАЛ на северо-востоке сектора Газа.

Также Военная хроника сообщила, что операцию Израиля в Газе прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.