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Посольство: заявления Британии о контактах России и ХАМАС являются хамскими

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Заявления министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о контактах России с движением ХАМАС являются хамскими, заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что контакты в Москве были подчинены в первую очередь задаче освобождения заложников, находящихся в секторе Газа.

Ранее российская сторона обсудила в Москве с представителями ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что у президента России Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией ХАМАС.

В МИД Израиля заявили, что страна осуждает визит в Россию представителей ХАМАС и требует от российских властей выслать их из страны.

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