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Замглавы политбюро ХАМАС: страны Запада тайно связываются с палестинским движением

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Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью RT, что западные государства тайно связываются с палестинским движением.
Замглавы политбюро ХАМАС: страны Запада тайно связываются с палестинским движением
  • Gettyimages.ru
  • © Mohammed Asad/Anadolu Agency

Он отметил, что палестинская сторона сейчас со всеми обсуждает текущую ситуацию.

«Что касается западных стран — они, конечно, выражают точку зрения США и Израиля. Они с нами все связываются, но тайком», — заявил замглавы политбюро движения.

По его словам, «западное двуличие должно закончиться».

Кроме того, Марзук утверждает, что ситуация обстоит не так, как её пытается представить Вашингтон, и на Западе это прекрасно понимают.

В свою очередь, член политбюро движения ХАМАС доктор Бассем Наим заявил в интервью RT, что в случае продолжения эскалации конфликта со стороны Израиля конфронтация выйдет за пределы Палестины.

Также он сказал в интервью RT, что ситуация с палестино-израильским конфликтом развивается в сторону начала наземной операции армии Израиля в секторе Газа.

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