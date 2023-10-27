RT в Telegram
Подпишись

Член политбюро ХАМАС: ситуация идёт в сторону начала наземной операции в Газе

Короткая ссылка
Член политбюро движения ХАМАС доктор Бассем Наим заявил в интервью RT, что ситуация с палестино-израильским конфликтом развивается в сторону начала наземной операции армии Израиля в Газе.
Член политбюро ХАМАС: ситуация идёт в сторону начала наземной операции в Газе
  • AP

«Сбор танков вокруг сектора Газа, международная поддержка со стороны США, со стороны других государств — всё это подводило к этому, к наземной операции», — сказал Наим.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить