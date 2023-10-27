Член политбюро ХАМАС: ситуация идёт в сторону начала наземной операции в Газе

Член политбюро движения ХАМАС доктор Бассем Наим заявил в интервью RT, что ситуация с палестино-израильским конфликтом развивается в сторону начала наземной операции армии Израиля в Газе.

AP

«Сбор танков вокруг сектора Газа, международная поддержка со стороны США, со стороны других государств — всё это подводило к этому, к наземной операции», — сказал Наим. Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.