Член политбюро ХАМАС: ситуация идёт в сторону начала наземной операции в Газе
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«Сбор танков вокруг сектора Газа, международная поддержка со стороны США, со стороны других государств — всё это подводило к этому, к наземной операции», — сказал Наим.
Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.