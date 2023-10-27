Welt: помощь Запада Украине может быть снижена из-за Израиля
- AFP
Он отметил, что внимание мира сместилось на палестино-израильский конфликт и об Украине теперь говорят не так много.
«Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле», — сказал Хермес.
Журналист добавил, что в политических кругах США не все выступают за предоставление помощи Украине.
Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что к настоящему моменту страны Запада устали от Украины и с упоением взялись за поддержку Израиля.