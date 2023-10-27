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Welt: помощь Запада Украине может быть снижена из-за Израиля

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Страны Запада могут снизить свою финансовую и военную помощь Украине, переключив внимание на Израиль, заявил в эфире Die Welt репортёр Макс Хермес.
Welt: помощь Запада Украине может быть снижена из-за Израиля
  • AFP

Он отметил, что внимание мира сместилось на палестино-израильский конфликт и об Украине теперь говорят не так много.

«Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле», — сказал Хермес.

Журналист добавил, что в политических кругах США не все выступают за предоставление помощи Украине.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что к настоящему моменту страны Запада устали от Украины и с упоением взялись за поддержку Израиля.

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