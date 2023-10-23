В Испании полиция изъяла вывезенные с Украины золотые изделия на €60 млн
«Изъятые изделия — золотые украшения, имеющие огромную историческую и экономическую ценность, — были украдены, незаконно вывезены и должны были быть проданы в Мадриде», — говорится в пресс-релизе.
Полиция добавила, что для легализации происхождения украшений преступники приложили к ним документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность Украинской православной церкви.
В апреле неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в почти $15 млн в аэропорту Торонто.