В Испании полиция изъяла вывезенные с Украины золотые изделия на €60 млн

В Мадриде испанская полиция изъяла 11 золотых украшений стоимостью €60 млн, которые были вывезены с Украины. Как отмечает ведомство, арестованы пять человек: трое граждан Испании и двое граждан Украины. Утверждается, что таким образом ликвидирована преступная сеть, занимавшаяся незаконным оборотом культурных ценностей.

«Изъятые изделия — золотые украшения, имеющие огромную историческую и экономическую ценность, — были украдены, незаконно вывезены и должны были быть проданы в Мадриде», — говорится в пресс-релизе.

Полиция добавила, что для легализации происхождения украшений преступники приложили к ним документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность Украинской православной церкви.

В апреле неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в почти $15 млн в аэропорту Торонто.