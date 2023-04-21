CBC: неизвестные украли контейнер с золотом ценностью в $15 млн в аэропорту Торонто

Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в почти $15 млн в аэропорту Торонто.

Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.

«Контейнер привезли в аэропорт в понедельник вечером... Он был отгружен в место хранения аэропорта до того, как он был «похищен с помощью нелегальных средств», — говорится в сообщении.

Ранее Daily Mail сообщала, что жители Великобритании потребовали ужесточения проверки беженцев с Украины после случаев мошенничества и воровства.