CBC: неизвестные украли контейнер с золотом ценностью в $15 млн в аэропорту Торонто

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Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в почти $15 млн в аэропорту Торонто.
CBC: неизвестные украли контейнер с золотом ценностью в $15 млн в аэропорту Торонто
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.

«Контейнер привезли в аэропорт в понедельник вечером... Он был отгружен в место хранения аэропорта до того, как он был «похищен с помощью нелегальных средств», — говорится в сообщении.

Ранее Daily Mail сообщала, что жители Великобритании потребовали ужесточения проверки беженцев с Украины после случаев мошенничества и воровства.

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