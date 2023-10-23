Экс-морпех США Берлетик: Запад вынужден признать невозможность победы Украины
- AP
В статье для Global Times он отметил, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, ведь Россия начала производить больше снарядов, а их себестоимость ниже, чем у западных аналогов. По словам Берлетика, то же самое прослеживается и по различным видам вооружений и техники.
Указывается, что Вашингтон также стал спонсором Тель-Авива после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Берлетик подчеркнул, что сейчас США пытаются снабдить Украину и Израиль из истощённых запасов при недостаточном уровне производства.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.