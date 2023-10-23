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Экс-морпех США Берлетик: Запад вынужден признать невозможность победы Украины

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США и страны Европы вынуждены признать, что победа Украины в конфликте невозможна. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.
Экс-морпех США Берлетик: Запад вынужден признать невозможность победы Украины
  • AP

В статье для Global Times он отметил, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, ведь Россия начала производить больше снарядов, а их себестоимость ниже, чем у западных аналогов. По словам Берлетика, то же самое прослеживается и по различным видам вооружений и техники.

Указывается, что Вашингтон также стал спонсором Тель-Авива после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Берлетик подчеркнул, что сейчас США пытаются снабдить Украину и Израиль из истощённых запасов при недостаточном уровне производства.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.

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