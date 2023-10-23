Сийярто назвал неприемлемым давление с целью ускорить вступление Украины в ЕС

Давление на Будапешт с целью ускорить вступление Украины в Евросоюз является неприемлемым, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Он отметил, что ЕС является политико-экономическим объединением, поэтому обоснование потенциального членства только вопросами безопасности неприемлемо.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с 2022 года выделил Украине около €90 млрд.