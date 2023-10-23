Аналитик раскритиковал обвинения в адрес российских СМИ из-за клопов во Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал в беседе с RT информацию, что французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» и панике среди жителей Франции из-за распространения постельных клопов.

«Претензии, что мы специально раздували какую-то психологическую операцию во Франции по созданию психоза среди населения, — это не так. Перекладывать с больной головы на здоровую — это негодный приём. Но в условиях информационной войны, которая идёт у нас с Западом, все приёмы хороши. Мне кажется, что такие обвинения в наш адрес не обоснованы и ничем не подкреплены. На нас всё сваливают... Мы во всём виноваты, в клоповой теме нас обвинили. Это и смешно, и грустно. Они сами тему клопов раздули до уровня такого, а потом нашли виновных за 3 тыс. км, условно говоря, от Парижа», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее телерадиокомпания RMC сообщила, что французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» и панике среди жителей Франции из-за распространения постельных клопов.

Отмечается, что французское разведсообщество серьёзно рассматривает «роль России» в психозе жителей из-за распространения клопов.

По данным телекомпании, власти создали межведомственное совещание из-за роста числа статей, связанных с клопами. Уточняется, что публикации в СМИ на эту тему вызвали у жителей Франции «психоз».