Узнать больше

RMC: разведка Франции обвинила российские СМИ в панике из-за нашествия клопов

Короткая ссылка
Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» и панике среди жителей Франции из-за распространения постельных клопов.
RMC: разведка Франции обвинила российские СМИ в панике из-за нашествия клопов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телерадиокомпания RMC.

Отмечается, что французское разведсообщество серьёзно рассматривает «роль России» в психозе жителей из-за распространения клопов.

По данным телекомпании, власти создали межведомственное совещание из-за роста числа статей, связанных с клопами. Уточняется, что публикации в СМИ на эту тему вызвали у жителей Франции «психоз».

По мнению французских спецслужб, такая реакция общества произошла «не без участия российских СМИ, подпитывающих тему».

При этом телеканал напоминает, что в первую очередь публикации о нашествии клопов разошлись во французской прессе, а затем и во всех международных СМИ.

Ранее сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить