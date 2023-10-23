ERR: в Эстонии оштрафовали гражданина страны за шапку с советской символикой

Эстонские власти выписали штраф гражданину республики за демонстрацию советской символики.

Об этом информирует портал ERR.

«На границе с Россией в Нарве оштрафовали мужчину, который демонстрировал предмет с символикой страны-агрессора», — сказано в материале.

Уточняется, что нарушителем оказался гражданин Эстонии, который прибыл на пограничный пункт «Нарва-1» с российской стороны.

У него на шапке был изображён герб СССР, сообщает ERR.

6 октября в Эстонии в отношении двоих мужчин возбудили административное дело за включение во дворе многоквартирного жилого дома гимна России.