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ERR: в Эстонии оштрафовали гражданина страны за шапку с советской символикой

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Эстонские власти выписали штраф гражданину республики за демонстрацию советской символики.
ERR: в Эстонии оштрафовали гражданина страны за шапку с советской символикой
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал ERR.

«На границе с Россией в Нарве оштрафовали мужчину, который демонстрировал предмет с символикой страны-агрессора», — сказано в материале.

Уточняется, что нарушителем оказался гражданин Эстонии, который прибыл на пограничный пункт «Нарва-1» с российской стороны.

У него на шапке был изображён герб СССР, сообщает ERR.

6 октября в Эстонии в отношении двоих мужчин возбудили административное дело за включение во дворе многоквартирного жилого дома гимна России.

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