ERR: в Эстонии оштрафовали гражданина страны за шапку с советской символикой
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Об этом информирует портал ERR.
«На границе с Россией в Нарве оштрафовали мужчину, который демонстрировал предмет с символикой страны-агрессора», — сказано в материале.
Уточняется, что нарушителем оказался гражданин Эстонии, который прибыл на пограничный пункт «Нарва-1» с российской стороны.
У него на шапке был изображён герб СССР, сообщает ERR.
6 октября в Эстонии в отношении двоих мужчин возбудили административное дело за включение во дворе многоквартирного жилого дома гимна России.