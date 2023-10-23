Глава МИД Литвы: палестино-израильский конфликт отвлекает ЕС от помощи Киеву

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис признал, что палестино-израильский конфликт отвлекает Евросоюз от оказания помощи Киеву.

Об этом Ландсбергис сказал по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Да, действительно отвлекает», — заявил министр в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, ситуация на Украине должна остаться основным приоритетом для ЕС.

Также он признал, что сообщество в настоящее время вынуждено адаптироваться к миру, где одновременно разворачиваются несколько кризисов.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин пообещал, что Европейский союз не забудет об оказании помощи Украине на фоне обострения палестино-израильского конфликта.