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В МИД Ирландии пообещали, что ЕС не забудет об Украине на фоне конфликта в Газе

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Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин пообещал, что Европейский союз не забудет об оказании помощи Украине на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.
В МИД Ирландии пообещали, что ЕС не забудет об Украине на фоне конфликта в Газе
  • AP

Об этом дипломат заявил по прибытии на заседание совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Нет, мы не потеряем Украину из виду», — цитирует его РИА Новости.

Мартин добавил, что на повестке ЕС стоит дальнейшее обсуждение предоставления Киеву помощи из мультиевропейского фонда мира.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта не должна отвлечь внимание от кризиса на Украине.

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