Кулеба: ситуация в Израиле не должна отвлечь внимание от конфликта на Украине
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.
«Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что всё взаимосвязано», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Ранее обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.