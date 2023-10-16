Кулеба: ситуация в Израиле не должна отвлечь внимание от конфликта на Украине

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта не должна отвлечь внимание от кризиса вокруг Украины.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

«Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что всё взаимосвязано», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.