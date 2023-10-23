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Посол Нечаев: Москва не ориентируется на красные линии ФРГ в передаче оружия ВСУ

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Россия перестала ориентироваться на красные линии Германии в вопросах поставок вооружений украинской армии, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
Посол Нечаев: Москва не ориентируется на красные линии ФРГ в передаче оружия ВСУ
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что большинство табу, которые когда-то являлись незыблемыми для ФРГ, всё-таки были нарушены.

По словам посла, «номенклатура военных поставок Киеву очень широка», например, в неё включены средства противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерия, танки и реактивные системы залпового огня.

«По крылатым ракетам Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, но, тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — цитирует Нечаева ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия перед грядущей зимой поставит Украине ещё одну систему ПВО Patriot.

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