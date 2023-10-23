Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что специальная военная операция на Украине ослабила позиции США на международной арене, в частности на Ближнем Востоке.

По его словам, ранее США доминировали на Ближнем Востоке.

При этом Джонсон отметил, что, когда Израиль вступал в конфликт с одним из своих соседей, с ХАМАС или «Хезболлой», Вашингтон «негласно работал» с Иорданией, Египтом или Саудовской Аравией, чтобы попытаться сгладить ситуацию.

«Теперь всё иначе. Эти страны игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее сообщалось, что США намерены усилить свои позиции на Ближнем Востоке для поддержки Израиля.

Также американский лидер Джо Байден обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.