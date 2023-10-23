WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
Об этом информирует Al-Jazeera со ссылкой на палестинское новостное агентство WAFA.
Отмечается, что несколько ракет ударили рядом с медицинским комплексом Аль-Шифа. В нём, по данным телеканала, находится наибольшее количество раненых и медицинского персонала во всём секторе Газа.
Также отдельные удары были нанесены по окрестностям больницы Аль-Кудс в районе Таль-эль-Хава.
Ранее в CNN заявили, что Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках.
Также стало известно, что число погибших в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа достигло 30 человек.