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WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа

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ВВС Израиля нанесли удары по территории сектора Газа вблизи медицинского комплекса Аль-Шифа и больницы Аль-Кудс, в которых находятся раненые местные жители.

Об этом информирует Al-Jazeera со ссылкой на палестинское новостное агентство WAFA.

Отмечается, что несколько ракет ударили рядом с медицинским комплексом Аль-Шифа. В нём, по данным телеканала, находится наибольшее количество раненых и медицинского персонала во всём секторе Газа.

Также отдельные удары были нанесены по окрестностям больницы Аль-Кудс в районе Таль-эль-Хава.

Ранее в CNN заявили, что Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках.

Также стало известно, что число погибших в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа достигло 30 человек.

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