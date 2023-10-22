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Депутат Шхагошев: удары Израиля по Сирии приведут к арабскому военному блоку

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Арабские государства могут создать военный блок, если Израиль продолжит наносить удары по Сирии и другим странам, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Депутат Шхагошев: удары Израиля по Сирии приведут к арабскому военному блоку
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он напомнил, что Израиль атакует сирийские аэропорты, а также наносит удары по Ливану. Шхагоев отметил, что ЦАХАЛ координируют свои действия с США.

«Считаю, что, если Израиль будет бить по Сирии, по Ливану, по соседним государствам — это может привести к созданию военного союза между арабскими странами», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что по сирийским аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске нанесли удары три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля.

Минтранс Сирии заявил, что после ударов Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо рейсы были переведены в международный аэропорт в Латакии.

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