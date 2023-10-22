ЦПВС: удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо нанесли истребители F-15 и F-16

По сирийским аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске нанесли удары три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо)», — цитирует его РИА Новости.

В результате авиаударов были частично повреждены взлётно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов.

Ранее Минтранс Сирии сообщил, что после ударов Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо рейсы были переведены в международный аэропорт в Латакии.