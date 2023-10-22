Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе
- AP
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Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом», — цитирует его ТАСС.
Ранее в армии Израиля сообщили, что израильский танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится рядом с границей.
Египетские пограничники получили лёгкие ранения.