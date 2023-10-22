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Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе

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Израильские военные связались с коллегами из Египта и извинились за инцидент со стрельбой на границе.
Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в армии Израиля сообщили, что израильский танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится рядом с границей.

Египетские пограничники получили лёгкие ранения.

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