Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе

Израильские военные связались с коллегами из Египта и извинились за инцидент со стрельбой на границе.

Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в армии Израиля сообщили, что израильский танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится рядом с границей.

Египетские пограничники получили лёгкие ранения.