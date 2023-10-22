АВС: США примут меры в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке

США без колебаний готовы принять «соответствующие меры», если кто-либо предпримет попытку расширить конфликт на территории Ближнего Востока, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что Вашингтон сохраняет за собой право на самозащиту, а также не собирается колебаться при принятии мер.

«Если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, то мой вам совет — не стоит», — сказал Остин.

Ранее глава Пентагона заявил, что США видят перспективу значительной эскалации на Ближнем Востоке.