АВС: США примут меры в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке
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В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что Вашингтон сохраняет за собой право на самозащиту, а также не собирается колебаться при принятии мер.
«Если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, то мой вам совет — не стоит», — сказал Остин.
Ранее глава Пентагона заявил, что США видят перспективу значительной эскалации на Ближнем Востоке.