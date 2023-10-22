Шеф Пентагона: США видят перспективу значительной эскалации на Ближнем Востоке
США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
- AP
- © Hatem Moussa
«Мы видим перспективы значительной эскалации атак на наши силы и наших людей в регионе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что войной против Палестины руководят США.
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