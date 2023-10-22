RT: жителей Газы с иностранными паспортами не пустили в Египет через КПП «Рафах»
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Пока через пункт пропуска проехали только машины с гумпомощью, которой недостаточно для предотвращения гуманитарной катастрофы в анклаве.
«Грузовикам разрешили въехать, а нам нет, и мы стоим у КПП. Мы вынуждены здесь спать. Чего вы ждёте? Смерть вокруг нас, вокруг обстрелы, мы на КПП, но мы не можем въехать. Нет еды, нет воды, нет интернета. Как вам не стыдно!» — заявил один из жителей сектора Газа.
Подробнее о ситуации на границе с Египтом — в сюжете корреспондента RT Раван ас-Сурани.
Ранее ас-Сурани показала ситуацию в секторе Газа, где сотни семей покинули дома после обстрела жилых кварталов в Бани Сухейле на юге анклава. Многие потеряли своих детей и не знают, живы ли другие их родственники.