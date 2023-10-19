RT Arabic: дети сектора Газа поседели раньше времени из-за увиденного ужаса

Корреспондент RT Arabic Раван ас-Сурани показала ситуацию в секторе Газа, где сотни семей покинули дома после обстрела жилых кварталов в Бани Сухейле на юге анклава. Многие потеряли своих детей и не знают, живы ли другие их родственники.

«Дети сектора Газа поседели раньше времени из-за увиденного ими ужаса», — рассказывает журналист.

«Куда смотрят арабские страны? Они [Израиль] бомбят только по детям и женщинам», — кричит тётя одной из пострадавших девочек.

Подробнее — в сюжете RT Arabic.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.