RT Arabic: дети сектора Газа поседели раньше времени из-за увиденного ужаса
«Дети сектора Газа поседели раньше времени из-за увиденного ими ужаса», — рассказывает журналист.
«Куда смотрят арабские страны? Они [Израиль] бомбят только по детям и женщинам», — кричит тётя одной из пострадавших девочек.
Подробнее — в сюжете RT Arabic.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.