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RT Arabic: дети сектора Газа поседели раньше времени из-за увиденного ужаса

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Корреспондент RT Arabic Раван ас-Сурани показала ситуацию в секторе Газа, где сотни семей покинули дома после обстрела жилых кварталов в Бани Сухейле на юге анклава. Многие потеряли своих детей и не знают, живы ли другие их родственники.

«Дети сектора Газа поседели раньше времени из-за увиденного ими ужаса», — рассказывает журналист.

«Куда смотрят арабские страны? Они [Израиль] бомбят только по детям и женщинам», — кричит тётя одной из пострадавших девочек.

Подробнее — в сюжете RT Arabic.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.

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