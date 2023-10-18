Нетаньяху признал, что от авиаударов Израиля страдают и мирные палестинцы
- AP
«В то время как Израиль стремится сократить количество жертв среди гражданских лиц, ХАМАС стремится к их увеличению. По мере того как Израиль бьёт по законным террористическим целям, к сожалению, гражданские лица страдают», — сказал политик на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Тель-Авиве.
Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит просить жителей сектора Газа эвакуироваться в «безопасные районы», его слова приводит РИА Новости.
Байден, со своей стороны, подчеркнул, что Соединённые Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».