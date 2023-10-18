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Нетаньяху признал, что от авиаударов Израиля страдают и мирные палестинцы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.
Нетаньяху признал, что от авиаударов Израиля страдают и мирные палестинцы
  • AP

«В то время как Израиль стремится сократить количество жертв среди гражданских лиц, ХАМАС стремится к их увеличению. По мере того как Израиль бьёт по законным террористическим целям, к сожалению, гражданские лица страдают», — сказал политик на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Тель-Авиве.

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит просить жителей сектора Газа эвакуироваться в «безопасные районы», его слова приводит РИА Новости.

Байден, со своей стороны, подчеркнул, что Соединённые Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

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