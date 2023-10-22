Госдеп: ряд сотрудников миссии в Ираке могут вернуться на родину

Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут вернуться на родину.

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Об этом говорится в заявлении Госдепа. Отмечается, что американские власти «разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой (дипмиссии. — RT), и членам их семей из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности в адрес американских госслужащих и интересов США». Ранее Reuters сообщало, что американская военная база Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному удару.