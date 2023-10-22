Reuters: военную базу США Айн аль-Асад в Ираке обстреляли из «Катюши»

Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному удару, сообщает Reuters. Как пишет агентство, военный объект был обстрелян ракетами «Катюши».

«Один взрыв был слышен внутри базы», сообщили два источника агентства.

20 октября стало известно, что эту же базу обстреляли из систем «Град».

19 октября две военные базы США в Сирии тоже подверглись атаке.