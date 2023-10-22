Reuters: военную базу США Айн аль-Асад в Ираке обстреляли из «Катюши»
Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному удару, сообщает Reuters. Как пишет агентство, военный объект был обстрелян ракетами «Катюши».
- Gettyimages.ru
- © Azad Muhammed/Anadolu Agency
«Один взрыв был слышен внутри базы», сообщили два источника агентства.
20 октября стало известно, что эту же базу обстреляли из систем «Град».
19 октября две военные базы США в Сирии тоже подверглись атаке.
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