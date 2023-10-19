Al Mayadeen: две военные базы США в Сирии подверглись атаке

Две военные базы США в Сирии подверглись атаке, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. Официальных подтверждений ударов не приводится.

Как утверждается, дроны атаковали базу Эт-Танф недалеко от границы Сирии с Ираком и Иорданией. Также ракеты упали в районе базы Коноко в сельской местности северного региона Дейр-эз-Зор.

«Американские силы в настоящее время находятся в состоянии повышенной боевой готовности на обоих объектах», — говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что отряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.