Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу

Отряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Об этом информирует Fars News Agency.

Информации о возможных жертвах или повреждениях объектов не поступало.

По данным агентства, сирийские бойцы заявили, что продолжат разрушать опорные пункты американских войск, «пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».

Ранее на военной базе США в сирийской провинции Хасеке произошли взрывы.

Также сообщалось, что 10 августа самолёты и беспилотники коалиции США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии.