Узнать больше

Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу

Короткая ссылка
Отряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Об этом информирует Fars News Agency.

Информации о возможных жертвах или повреждениях объектов не поступало.

По данным агентства, сирийские бойцы заявили, что продолжат разрушать опорные пункты американских войск, «пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».

Ранее на военной базе США в сирийской провинции Хасеке произошли взрывы.

Также сообщалось, что 10 августа самолёты и беспилотники коалиции США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить