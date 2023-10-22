Армия Израиля сообщила о первом применении миномётного снаряда Steel Sting

Израильские военные сообщили, что начали применять для ударов по военным целям в секторе Газа миномётные снаряды с двойным наведением Steel Sting.

AP

© Tsafrir Abayov

«В последние дни боёв бойцы спецотряда «Магеллан» впервые применили снаряд Steel Sting, атаковав ракетную площадку террористической организации ХАМАС, с которой производились запуски по территории Израиля», — говорится в заявлении. Отмечается, что Steel Sting — это миномётная бомба с двойным наведением. Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.