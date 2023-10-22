Армия Израиля сообщила о первом применении миномётного снаряда Steel Sting
- AP
- © Tsafrir Abayov
«В последние дни боёв бойцы спецотряда «Магеллан» впервые применили снаряд Steel Sting, атаковав ракетную площадку террористической организации ХАМАС, с которой производились запуски по территории Израиля», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Steel Sting — это миномётная бомба с двойным наведением.
Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.