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Полковник Макгрегор: ВС США находятся в истощённом состоянии

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Вооружённые силы США на сегодняшний день истощены, говорится в сообщении бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.
Полковник Макгрегор: ВС США находятся в истощённом состоянии
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

В соцсети Х (Twitter) он написал, что американская армия не в силах набрать в свой состав достаточное количество военнослужащих.

«Вооружённых сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв», — добавил полковник.

По словам Макгрегора, США не могут позволить себе участие даже в одном вооружённом конфликте, поскольку истощили себя бессмысленными оккупационными войнами.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у Соединённых штатов сейчас не хватило бы сил для того, чтобы победить Россию на поле боя.

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