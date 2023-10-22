Полковник Макгрегор: ВС США находятся в истощённом состоянии

Вооружённые силы США на сегодняшний день истощены, говорится в сообщении бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.

В соцсети Х (Twitter) он написал, что американская армия не в силах набрать в свой состав достаточное количество военнослужащих.

«Вооружённых сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв», — добавил полковник.

По словам Макгрегора, США не могут позволить себе участие даже в одном вооружённом конфликте, поскольку истощили себя бессмысленными оккупационными войнами.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у Соединённых штатов сейчас не хватило бы сил для того, чтобы победить Россию на поле боя.