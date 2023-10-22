Bild: Минобороны ФРГ обеспокоено нехваткой в бюджете денег на помощь Киеву

Министерство обороны Германии обеспокоено тем, что в проекте бюджета на 2024 год не хватает более €5 млрд на военную помощь Украине.

Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что Минобороны ФРГ «бьёт тревогу».

«В бюджете на 2024 год не хватает более €5 млрд на помощь Украине», — говорится в сообщении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.

Французский лидер Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины.