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Bild: Минобороны ФРГ обеспокоено нехваткой в бюджете денег на помощь Киеву

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Министерство обороны Германии обеспокоено тем, что в проекте бюджета на 2024 год не хватает более €5 млрд на военную помощь Украине.
Bild: Минобороны ФРГ обеспокоено нехваткой в бюджете денег на помощь Киеву
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что Минобороны ФРГ «бьёт тревогу».

«В бюджете на 2024 год не хватает более €5 млрд на помощь Украине», — говорится в сообщении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.

Французский лидер Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины.

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