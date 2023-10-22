Bild: Минобороны ФРГ обеспокоено нехваткой в бюджете денег на помощь Киеву
- AP
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Об этом сообщило издание Bild.
Отмечается, что Минобороны ФРГ «бьёт тревогу».
«В бюджете на 2024 год не хватает более €5 млрд на помощь Украине», — говорится в сообщении.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.
Французский лидер Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины.