Макрон заверил Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины
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Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.
«Увеличение количества кризисов ни в чём не ослабит французскую и европейскую поддержку Украины», — заявил Макрон.
Он добавил, что Париж намерен оказывать помощь Киеву столько, сколько это необходимо.
В сентябре стало известно, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок в ходе визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев.