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Макрон заверил Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заверил Владимира Зеленского, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на новые международные вызовы.
Макрон заверил Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

«Увеличение количества кризисов ни в чём не ослабит французскую и европейскую поддержку Украины», — заявил Макрон.

Он добавил, что Париж намерен оказывать помощь Киеву столько, сколько это необходимо.

В сентябре стало известно, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок в ходе визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев.

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