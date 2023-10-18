Макрон заверил Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заверил Владимира Зеленского, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на новые международные вызовы.

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

«Увеличение количества кризисов ни в чём не ослабит французскую и европейскую поддержку Украины», — заявил Макрон.

Он добавил, что Париж намерен оказывать помощь Киеву столько, сколько это необходимо.

В сентябре стало известно, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок в ходе визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев.