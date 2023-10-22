Воздушная тревога прозвучала в центральной части Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сообщает израильская армия.
- AP
- © Gideon Markowicz
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
Ранее МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа.
Также сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в израильском Ашкелоне.
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