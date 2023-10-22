ЦАХАЛ объявил об ударе по группе террористов у границы с Ливаном

Армия Израиля объявила о нанесении превентивного удара по вооружённой группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Также сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в израильском Ашкелоне.