ЦАХАЛ объявил об ударе по группе террористов у границы с Ливаном
Армия Израиля объявила о нанесении превентивного удара по вооружённой группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа.
Также сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в израильском Ашкелоне.
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