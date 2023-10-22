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Гагин: проведено расследование, подтверждающее продажу Киевом западного оружия

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Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о проведении частного расследования, которое подтвердило продажу Киевом западного вооружения, поставляемого на Украину.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Гагина, ещё год назад в даркнете был представлен широкий выбор натовского оружия, поставленного Украине: от ракет до стрелкового оружия.

При этом он отметил, что на Ближнем Востоке были найдены люди, которые покупали это оружие. 

По данным агентства, есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то.

«Купили — не собирались, а именно купили», — подчеркнул Гагин.

Ранее Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США, заявил, что в видеоматериале Sky News палестинцы держат в руках американские автоматы M4.

Также независимый журналист Майк Джонс заявил, что появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского.

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