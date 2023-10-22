Пинто: Венесуэла всегда хотела хороших отношений, но США нарушали свои обещания
При этом дипломат отметил, что переговоры с правительством США велись всегда.
«С учётом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно. Иногда США не выполняли то, что они говорили», — сказал министр.
Ранее Минфин США разрешил проведение части операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы.
Также в WP заявили, что США ослабят санкции против Венесуэлы за выборы под международным наблюдением.