Пинто: Венесуэла всегда хотела хороших отношений, но США нарушали свои обещания

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1», что Каракас всегда был заинтересован в хороших отношениях с США, но порой Вашингтон нарушал обещания, данные в ходе переговоров по нормализации отношений.

При этом дипломат отметил, что переговоры с правительством США велись всегда.

«С учётом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно. Иногда США не выполняли то, что они говорили», — сказал министр.

Ранее Минфин США разрешил проведение части операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы.

Также в WP заявили, что США ослабят санкции против Венесуэлы за выборы под международным наблюдением.