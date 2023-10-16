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WP: США ослабят санкции против Венесуэлы за выборы под международным наблюдением

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Власти Соединённых Штатов и Венесуэла заключили сделку, по которой Вашингтон ослабляет санкции против венесуэльского нефтяного сектора, а Каракас в свою очередь проводит президентские выборы под международным наблюдением.
WP: США ослабят санкции против Венесуэлы за выборы под международным наблюдением
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников, сделка была согласована между американской администрацией и правительством Венесуэлы.

«В соответствии с ней США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, а Венесуэла позволит провести в следующем году конкурентные президентские выборы под международным наблюдением», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что сделка не подразумевает разморозку активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.

В августе стало известно, что администрация США готова ослабить санкции против Венесуэлы, в случае если Каракас предпримет конкретные действия по «восстановлению демократии».

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