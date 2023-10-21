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AP: упавшая на больницу в секторе Газа ракета могла быть запущена из Палестины

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Агентство Associated Press (AP) при участии специалистов проанализировало ряд видеозаписей до, во время и после взрыва в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и пришло к выводу, что возможной причиной взрыва стало падение части ракеты, запущенной с территории Палестины и развалившейся в воздухе.
AP: упавшая на больницу в секторе Газа ракета могла быть запущена из Палестины
  • globallookpress.com
  • © Mohammad Abu Elsebah

По данным агентства, журналисты и ряд специалистов в ходе расследования проанализировали более десяти видео из новостных сюжетов, с камер видеонаблюдения и из социальных сетей. Кроме того, эксперты сопоставили место происшествия со спутниковыми снимками, сделанными до падения ракеты.

Агентство пришло к предварительному выводу о том, что ракету запустили с территории Палестины. AP не исключает, что она могла развалиться в воздухе или по ошибке изменить направление полёта и упасть на госпиталь. 

Агентство в качестве доказательства привело видео массированного запуска ракет в сторону Израиля, на котором видно, что один из запущенных объектов отклонился от остальных и упал на неосвещённую часть палестинской территории.

Место падения ракеты похоже на то, где расположена больница «Аль-Ахли».

При этом агентство отмечает, что эти выводы не окончательные, а чётких доказательств в пользу этой версии нет.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке.

Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.

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