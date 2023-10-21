ЦПВС: ВКС России нанесли три авиаудара по складу боеприпасов боевиков в Сирии
- © Anas Alkharboutli
Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«ВКС России нанесено три авиационных удара по трём объектам незаконных вооружённых формирований в районах Дуайр-Эль-Акрад и Кбана», — цитирует его РИА Новости.
Кулить уточнил, что в результате атаки уничтожены два подземных укрытия боевиков, а также один подземный склад с боеприпасами.
19 октября ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в сирийском Идлибе.