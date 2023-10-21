Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику.

Такое мнение политик высказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

Шрёдер напомнил, что он указывал на необходимость сохранить трансатлантический альянс, однако не любой ценой.

«Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня таковой мы больше не имеем», — констатировал он.

По его словам, в настоящий момент Германия исполняет то, чего от неё хотят Соединённые Штаты.

Ранее историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику.