Узнать больше

Экс-канцлер Шрёдер: Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику

Короткая ссылка
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику.
Экс-канцлер Шрёдер: Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Такое мнение политик высказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

Шрёдер напомнил, что он указывал на необходимость сохранить трансатлантический альянс, однако не любой ценой.

«Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня таковой мы больше не имеем», — констатировал он. 

По его словам, в настоящий момент Германия исполняет то, чего от неё хотят Соединённые Штаты.

Ранее историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить