Экс-канцлер Шрёдер: Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику
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Такое мнение политик высказал в интервью изданию Berliner Zeitung.
Шрёдер напомнил, что он указывал на необходимость сохранить трансатлантический альянс, однако не любой ценой.
«Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня таковой мы больше не имеем», — констатировал он.
По его словам, в настоящий момент Германия исполняет то, чего от неё хотят Соединённые Штаты.
Ранее историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику.