Байден: ХАМАС атакой попыталось сорвать сближение Израиля с Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС атаковало, чтобы сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

Его слова приводит агентство Associated Press.

«Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль», — сказал американский лидер.

Байден утверждает, что представители ХАМАС знали, что Вашингтон намерен также сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа выразил мнение, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.