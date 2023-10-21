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Байден: ХАМАС атакой попыталось сорвать сближение Израиля с Саудовской Аравией

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Президент США Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС атаковало, чтобы сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.
Байден: ХАМАС атакой попыталось сорвать сближение Израиля с Саудовской Аравией
  • AP
  • © Susan Walsh

Его слова приводит агентство Associated Press.

«Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль», — сказал американский лидер.

Байден утверждает, что представители ХАМАС знали, что Вашингтон намерен также сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа выразил мнение, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

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