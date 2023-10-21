IHA: российские туристы пострадали при столкновении двух автобусов в Турции
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По представленным данным, автобусы ехали по трассе D400 в одном направлении, однако они столкнулись в районе деревни Кылызагач.
Агентство отметило, что в результате ДТП пострадали российские туристы, значительная их часть отказались от госпитализации.
Оба водителя были доставлены в больницу.
Также в больницу попали четыре гражданина России.
4 сентября трое россиян пострадали в результате ДТП в районе турецкой Аланьи.