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IHA: российские туристы пострадали при столкновении двух автобусов в Турции

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На юге Турции произошло столкновение двух микроавтобусов, где находились туристы из России, как минимум четверо из них попали в больницу, сообщило агентство IHA.
IHA: российские туристы пострадали при столкновении двух автобусов в Турции
  • Gettyimages.ru

По представленным данным, автобусы ехали по трассе D400 в одном направлении, однако они столкнулись в районе деревни Кылызагач.

Агентство отметило, что в результате ДТП пострадали российские туристы, значительная их часть отказались от госпитализации.

Оба водителя были доставлены в больницу.

Также в больницу попали четыре гражданина России.

4 сентября трое россиян пострадали в результате ДТП в районе турецкой Аланьи.

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