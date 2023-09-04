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Генконсульство сообщило о пострадавших в результате аварии в Аланье россиянах

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По предварительным данным, трое россиян пострадали в результате ДТП в районе турецкой Аланьи.
Генконсульство сообщило о пострадавших в результате аварии в Аланье россиянах
  • © AP Photo / Emrah Gurel

Об этом сообщает генконсульство России в Анталье со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

«По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил в беседе с RT, что в связи с перестрелкой в отеле турецкого курорта Бодрум, где один человек погиб, а трое получили ранения, обращения от российских туристов не поступали.

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